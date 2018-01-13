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Число отравившихся в кадетской школе в Люберцах возросло до 30

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В больницы подмосковных Люберец с подозрением на пищевое отравление обратились уже 30 учащихся кадетской школы. Об этом передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

«Число госпитализированных возросло до 30 человек. Абсолютное большинство из них дети», — сказал источник.

Сообщается, что первые пострадавшие стали обращаться за медицинской помощью вечером 12 января. Ночью было госпитализировано 11 человек, еще более 20 человек — утром в субботу, 13 января.

По данным агентства, еще порядка 40 учащихся находится на амбулаторном наблюдении у медиков.

Портал iz.ru писал о заявлении главы Люберец Владимира Ружицкого о восьми госпитализированных детях. По факту массового отравления людей Роспотребнадзор начал проверку.

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