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На Украине трое подростков отравились алкоголем во время колядования

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Закарпатской области во время рождественского колядования трое подростков отравились алкоголем, двое доставлены в реанимацию. Об этом сообщили в региональном управлении нацполиции.

Инцидент произошел в селе Драгово Хустского.

По информации правоохранителей, в ночь на 8 января скорая доставила в Хустскую больницу 13-летнего мальчика в бессознательном состоянии, он помещен в реанимацию.

«Ребенка в бессознательном состоянии в больницу доставила 8 января около 03:30 «скорая». Как пояснил 19-летний товарищ пострадавшего, прибывший вместе с ним в больницу, подросток во время колядования в селе Драгово употреблял алкогольные напитки у знакомых», — цитирует «112.ua» сообщение полиции.

При этом ночью 7 января в больницу были доставлены еще двое подростков с сильной алкогольной интоксикацией.

«Во всех этих трех случаях отравления алкоголем несовершеннолетних работники полиции привлекут к административной ответственности их родителей за ненадлежащее воспитание своих детей», — добавили в полиции.

5 января портал iz.ru сообщил, что российский депутат Виталий Милонов призвал Минпромторг ввести в правилах о торговле алкоголем ограничения, требующие убрать с прилавков алкогольную продукцию в специальные пространства, как это было сделано с сигаретами.

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