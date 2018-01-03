За 2017 год изъято из оборота 9 млн литров поддельного алкоголя

МВД России за 2017 год изъяли из незаконного оборота более 9 млн литров алкогольной продукции и 4 млн литров этилового спирта.

Обнаружено 103 подпольных производства алкогольной продукции и 46 организованных преступных групп, занятых этим нелегальным бизнесом. По данным фактам возбуждено около 6 тыс. уголовных дел, сообщили в пресс-центре МВД.

Подпольные цеха по производству алкоголя обнаружены в Саратовской, Нижегородской и Ростовской областях. Пресечена поставка спиртосодержащей жидкости в Республику Крым.

Накануне новогодних праздников и в январские каникулы полиция «уделяет особое внимание проверкам мест, где продается алкогольная продукция».

При этом правоохранители «предупреждают население об опасности отравления поддельным алкоголем, купленным по заниженным ценам в местах несанкционированной торговли и через интернет», цитирует заявление ведомства ТАСС.

Как писал iz.ru, с начала года в России запрещены производство и продажа алкогольных энергетиков. По данным социологических опросов, 38% россиян употребляют алкоголь несколько раз в год, 21% — 2–3 раза в месяц, 10% — пьют несколько раз в неделю, еще 2% — практически каждый день.