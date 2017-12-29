Россияне запасаются таблетками от похмелья

К Новому году россияне закупаются таблетками от похмелья. Об этом «Известиям» рассказали в аналитическом агентстве DSM Group. Спрос на эту категорию медикаментов резко вырос, и по итогам декабря продажи могут превысить среднемесячные в полтора-два раза, отметили в агентстве.

Общей статистики за декабрь пока нет, но аптеки уже отмечают традиционное повышение спроса на препараты против похмелья перед Новым годом, пояснили в DSM Group.

— В последние три года в декабре мы наблюдаем рост продаж препаратов для профилактики и лечения алкогольной зависимости на 70–80% по сравнению с ноябрем. Вероятнее всего, люди закупают препараты перед долгими новогодними праздниками, — отметили в агентстве.

В прошлом году среднемесячные продажи антипохмельных средств с января по ноябрь держались на уровне 331 тыс. упаковок. А в декабре выросли в 1,4 раза — до 480,9 тыс. пачек.

В сети аптек «36,6» рассказали, что в последний месяц года наблюдается рост продаж антипохмельных препаратов в 2,5–3 раза по сравнению с октябрем-ноябрем.

— Самый большой спрос на средства от похмелья мы традиционно наблюдаем зимой. Пик продаж приходится на конец декабря, начало января и последнюю декаду февраля, — пояснили в «36,6».

Эксперт по фармацевтическому рынку компании RNC Pharma Николай Беспалов отмечает, что помимо увеличения спроса на специализированные препараты от похмелья в декабре растут продажи других групп препаратов, которые можно использовать вместо них.

— Это кишечные абсорбенты и препараты для печени. Они, как правило, безрецептурные, поэтому могут и продаваться беспрепятственно, и активно рекламироваться, что значительно повышает количество проданных упаковок в этой категории, — рассказал Николай Беспалов.

В целом за 11 месяцев этого года россияне купили меньше таблеток от похмелья, чем в предыдущие годы. С января по ноябрь 2017-го аптеки реализовали 3,4 млн упаковок этих медикаментов, 2016-го — 3,6 млн, 2015-го — 4,3 млн, а 2014-го — 5,1 млн. Этот спад можно объяснить снижением потребления алкоголя на душу населения. Ранее «Известия» писали, что только в первом полугодии 2017-го россияне купили на 40% меньше шампанского и на 20% меньше водки.

Согласно данным инструмента «Яндекса» Wordstat, в декабре прошлого года запросов на тему «похмелье» было на 70% больше (227 тыс.), чем за остальные 11 месяцев (в среднем 133 тыс.). В этом году в феврале-ноябре в среднем было 181 тыс. запросов о похмелье в месяц. В январе 2017-го — 236,2 тыс., а за неполный декабрь — уже 200,8 тыс.