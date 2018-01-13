Восемь детей отравились в кадетской школе в Люберцах

Роспотребнадзор начал проверку по факту отравления детей в кадетской школе в подмосковных Люберцах. Как передает глава городского округа Владимир Ружицкий, госпитализированы восемь человек.

«Факт такой есть. Пока у меня информация, что восемь человек в больнице. Роспотребнадзор проводит проверку», — приводит слова Ружицкого «Интерфакс».

Сообщается, что дети попали в больницы предположительно с кишечной инфекцией. По неподтвержденной информации, всего за медицинской помощью обратилось порядка 20 человек, как ученики, так и преподаватели.

Портал iz.ru писал о том, что 57 человек отравились после посещения кафе в Улан-Удэ, среди них восемь детей. Согласно информации Роспотребнадзора по Бурятии, массовая заболеваемость сальмонеллезом зарегистрирована среди клиентов заведения «ШулэнДо». Люди посещали его в период с 8 по 11 января 2018 года.