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СК возбудил дело после отравления детей в кадетской школе в Люберцах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следственный комитет возбудил уголовное дело после массового отравления детей в люберецкой кадетской школе. Об этом заявила пресс-служба регионального управления ведомства.

«По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.

По информации следствия, дети получили отравления от школьной еды — предприятие, которое оказывает услуги питания, нарушило санитарные нормы при приготовлении обеда.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия. Пищеблок будет закрыт до выяснения причин произошедшего.

Ранее, 13 января, стало известно об отравлении и госпитализации 18 учеников школы. Позже число увеличилось до 31. Также были госпитализированы трое взрослых. Кроме того, уточнялось, что еще порядка 40 учащихся находится на амбулаторном наблюдении у медиков. По данным администрации, в школе обучаются 1102 ребенка, работают 100 сотрудников.

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