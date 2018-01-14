Роспотребнадзор проверяет сеть кафе «Шулэндо» в Улан-Удэ после отравления людей

Сеть кафе «Шулэндо» в Улан-Удэ проверяется инспекторами Роспотребнадзора после того, как в одном из заведений отравились не менее 85 человек.

Информацию об этом распространили в пресс-службе управления по Бурятии.

«Деятельность кафе приостановлена, в настоящее время управлением проводятся внеплановые проверки в отношении всех объектов сети общественного питания», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что уже выявлены нарушения требований санитарного законодательства, в частности нарушения личной гигиены персоналом и условий хранения продуктов.

12 января появились первые сообщения об отравившихся в кафе. На данный момент речь идет о 133 посетителях, из которых 64 госпитализированы. Считается, что причиной стали испорченные ингредиенты салата «Цезарь».

4 января портал iz.ru рассказал о том, что десять посетителей ресторана в Москве отравились несвежей рыбой, один из пострадавших госпитализирован.

«Десять человек отравились в среду в одном из московских ресторанов несвежей рыбой. Одного человека госпитализировали, но сегодня его уже выписали», — приводит агентство слова заместитель мэра Москвы Леонид Печатникова. По его словам, отравление произошло в легкой форме.