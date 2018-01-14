Число отравившихся в кафе в Бурятии увеличилось до 133

Еще 53 человека обратились за медицинской помощью в связи с отравлением в кафе «Шулэндо» в Улан-Удэ. Количество отравившихся возросло до 133 человек, передает ТАСС со ссылкой на региональное МВД.

«По данным на утро 14 января, за медицинской помощью с симптомами отравления обратились 133 человека», — говорится в сообщении.

В настоящий момент 64 человека госпитализированы, среди отравившихся — 12 детей. Состояние госпитализированных больных оценивается как средней степени тяжести. У некоторых из них диагностирован сальмонеллез. Врачи предполагают, что отравившиеся поправятся через три-четыре дня.

Ранее сообщалось о 82 отравившихся.

Роспотребнадзор начал проверку кафе, в ходе которой были выявлены грубые нарушения санитарных норм. Работа кафе была приостановлена.