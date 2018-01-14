Власти Подмосковья из-за ЧП в Люберцах проверят организацию питания в школах и садах

Власти Московской области проверят организацию питания в школах и садах после отравления детей в кадетской школе в Люберцах.

Об этом заявили в пресс-службе министерства образования Московской области в воскресенье, 14 января.

«Министерство образования совместно с министерством потребительского рынка и услуг Московской области и Роспотребнадзором проведет дополнительные проверки организации питания в образовательных организациях на муниципальном уровне», — цитирует сообщение ТАСС.

С жалобами на симптомы пищевой интоксикации воспитанники кадетской школы начали обращаться в ночь на 13 января. Пока были госпитализированы 40 детей и шестеро взрослых.

21 декабря портал iz.ru рассказал о том, что случаи отравлений зафиксированы в четырех школах Старой Руссы Новгородской области. Всего инфекционные заболевания выявлены у 29 детей.

Уже установлено, что источником заражения была продукция, которую в эти школы поставляла компания «Мед-Фуд». Кроме того, семь сотрудников самого предприятия также госпитализированы.