Песков назвал «внутренней поножовщиной» нападение на школу в Перми

Нападение на школу в Перми является «внутренней поножовщиной» между учениками, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политик отметил, что необходимо дождаться результатов расследования Росгвардии и МВД, которые установят, на надлежащем ли уровне обеспечивалась безопасность в этом учебном заведении.

Тем более, подчеркнул Песков, что в данном случае речь идет о «внутренней поножовщине», а не «нападении на школу извне».

«Давайте дождемся точки зрения экспертов и не будем сейчас делать какие-то любительские рассуждения», — резюмировал Песков.

Как писал портал iz.ru, утром в понедельник, 15 января, двое подростков, вооруженных ножами, напали на учеников школы № 127 в Перми. В результате инцидента пострадали 15 человек. Нападавшие были задержаны.