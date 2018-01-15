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Дело о нападении в пермской школе передано Главному управлению СК

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Фото: пресс-служба СК РФ/sledcom.ru
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Дело о причинении ножевых ранений во время резни в школе № 127 Перми передано в производство Главного следственного управления Следственного комитета РФ, заявила в понедельник представитель ведомства Светлана Петренко.

«По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина уголовное дело, возбужденное по признакам преступления «Покушение на убийство двух и более лиц» по факту происшествия в одной из школ Мотовилихинского района города Перми, передано в производство Главного следственного управления СК РФ», — сказала Петренко.

По ее словам, в Пермский край направлен старший помощник председателя ведомства. В его задачи входит установление обстоятельств, мотивов и причин произошедшего.

Как ранее сообщал портал iz.ru, в понедельник утром двое подростков с ножами напали на учеников в пермской школе. На данный момент известно о 15 пострадавших, трое из которых, в том числе учительница, находятся в тяжелом состоянии. Подозреваемые задержаны. По некоторым данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

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