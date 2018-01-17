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Суд арестовал напавших на пермскую школу подростков

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Двое подростков, напавших на школу № 127 в Перми, арестованы по решению суда на два месяца. Зачинщики резни пока останутся в больнице до стабилизации состояния, сообщили в краевой прокуратуре. 

«По решению суда оба подростка — участники драки — арестованы. Пока они останутся в больнице, когда медики решат, что их состояние стабилизировалось, тогда подростков доставят в СИЗО. Арест наложен на два месяца», — приводит «РИА Новости» слова представителя прокуратуры по итогам выездного заседания суда, которое прошло в среду в городской больнице № 4, где подростки проходят лечение.

Напомним, в понедельник, 15 января, двое подростков напали с ножами на учеников школы № 127 в Перми. В результате инцидента ножевые ранения получили 15 человек, состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое. 

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