Суд арестовал напавших на пермскую школу подростков

Двое подростков, напавших на школу № 127 в Перми, арестованы по решению суда на два месяца. Зачинщики резни пока останутся в больнице до стабилизации состояния, сообщили в краевой прокуратуре.

«По решению суда оба подростка — участники драки — арестованы. Пока они останутся в больнице, когда медики решат, что их состояние стабилизировалось, тогда подростков доставят в СИЗО. Арест наложен на два месяца», — приводит «РИА Новости» слова представителя прокуратуры по итогам выездного заседания суда, которое прошло в среду в городской больнице № 4, где подростки проходят лечение.

Напомним, в понедельник, 15 января, двое подростков напали с ножами на учеников школы № 127 в Перми. В результате инцидента ножевые ранения получили 15 человек, состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое.