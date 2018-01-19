Появилось видео с места нападения на школу в Бурятии

СУ Следственного комитета по Бурятии опубликовало видео с места нападения на школу в Бурятии.

На видеозаписи СК виден класс школы, в котором произошло нападение школьника на учащихся. На кадрах видны сдвинутые парты, разбросанные вещи и обвалившаяся штукатурка.

Напомним, в пятницу утром в школу в бурятском поселке Сосновый Бор ворвался ученик с топором и «коктейлем Молотова». Напавший устроил пожар и ранил семерых человек.

СУ СК РФ по Бурятии возбудило уголовное дело по факту нападения, по данным следствия, напавший на школу действовал в одиночку. Подозреваемый задержан.