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Появилось видео с места нападения на школу в Бурятии

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Фото: youtube.com
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СУ Следственного комитета по Бурятии опубликовало видео с места нападения на школу в Бурятии.

На видеозаписи СК виден класс школы, в котором произошло нападение школьника на учащихся. На кадрах видны сдвинутые парты, разбросанные вещи и обвалившаяся штукатурка.

Напомним, в пятницу утром в школу в бурятском поселке Сосновый Бор ворвался ученик с топором и «коктейлем Молотова». Напавший устроил пожар и ранил семерых человек.

СУ СК РФ по Бурятии возбудило уголовное дело по факту нападения, по данным следствия, напавший на школу действовал в одиночку. Подозреваемый задержан.

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