Врачи оценили состояние напавшего на школу в Улан-Удэ подростка

Подросток, совершивший нападение на школу в микрорайоне Сосновый Бор в Улан-Удэ, пытался совершить самоубийство. Он был госпитализирован, медики оценивают его состояние как тяжелое, заявил министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев.

Глава минздрава Бурятии добавил, что пока не известно, работали ли с ним ранее психологи.

Как ранее сообщил портал iz.ru, в пятницу утром десятилетний мальчик ворвался с топором и «коктейлем Молотова» в школу в поселке Сосновый Бор. Он ранил нескольких детей и устроил пожар. По факту нападения возбуждено уголовное дело. В связи со случившимся глава Бурятии Алексей Цыденов прервал рабочую поездку в Монголию.