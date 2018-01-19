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Семь человек пострадали при нападении на школу в Бурятии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Семь человек пострадали в результате нападения подростка в школе в поселке Сосновый Бор в Бурятии.

«Пострадали семь человек: шесть детей и одна женщина», — заявил ТАСС руководитель территориального центра медицины катастроф Вячеслав Тимкин.

Напомним, ранее в Минздраве Бурятии рассказали о состоянии здоровья нападавшего подростка. По словам медиков, он пытался совершить самоубийство и на данный момент находится в больнице в тяжелом состоянии. 

В пятницу утром ученик 9-го класса ворвался с топором и «коктейлем Молотова» в школу в поселке Сосновый Бор. Он ранил нескольких детей и устроил пожар. По факту нападения возбуждено уголовное дело. В связи со случившимся глава Бурятии Алексей Цыденов прервал рабочую поездку в Монголию.

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