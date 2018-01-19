Глава Бурятии прервал поездку из-за нападения с топором в школе под Улан-Удэ

Глава Бурятии Алексей Цыденов возвращается из командировки в Монголии после сообщения о нападении школьника с топором в одной из республиканских школ.

Как сообщает РИА «Новости», в настоящее время на место происшествия прибыли чиновники правительства республики, включая зампреда.

Вооруженное нападение произошло в пятницу утром в школе в поселке Сосновый Бор недалеко от города Улан-Удэ. По сообщениям местных СМИ, старшеклассник пронес в школу топор и «коктейль Молотова». Он ранил учительницу и трех школьников.