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Глава Бурятии прервал поездку из-за нападения с топором в школе под Улан-Удэ

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев
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Глава Бурятии Алексей Цыденов возвращается из командировки в Монголии после сообщения о нападении школьника с топором в одной из республиканских школ.

Как сообщает РИА «Новости», в настоящее время на место происшествия прибыли чиновники правительства республики, включая зампреда.

Вооруженное нападение произошло в пятницу утром в школе в поселке Сосновый Бор недалеко от города Улан-Удэ. По сообщениям местных СМИ, старшеклассник пронес в школу топор и «коктейль Молотова». Он ранил учительницу и трех школьников.

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