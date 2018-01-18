Закрытая после поножовщины школа в Перми заработала в штатном режиме

В пермской школе № 127, где в понедельник двое подростков напали с ножами на школьников и учителя, возобновились занятия.

«Учебный процесс начался, в классах идут уроки по расписанию. Собрали списки, кто пришел, если ребенок отсутствует, выясняем причину: либо он на больничном, либо он испугался, чтобы подключить к работе с ним психологов», — приводит ТАСС слова директора учебного заведения Татьяны Цейтлиной.

Она уточнила, что большая часть школьников пришла на занятия. «Дети идут спокойные, здоровые, улыбаются. Тех, кто испугался и не пришел, мы пока не выявили, еще анализируем информацию», — добавила директор.

В администрации Перми заверили, что с учениками 4 «Б» класса, на занятия которого ворвались подростки с ножами, проведены групповые психологические занятия, определен дальнейший путь работы. Консультации психологов получили и учителя школы.

Напомним, 15 января нынешний и бывший ученики пермской школы № 127, вооружившись ножами, умышленно нанесли девяти ученикам младших классов и учительнице множественные ножевые ранения. Напавшим на школьников подросткам предъявлено обвинение.