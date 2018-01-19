Напавший на школу в Бурятии подросток действовал в одиночку

Нападение на школу в Бурятии совершил один подросток, он задержан и направлен в больницу, поскольку пытался покончить с собой. Об этом в пятницу заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«Нападавший был один, он госпитализирован после попытки суицида», — уточнила Петренко в комментарии агентству «Интерфакс».

При этом власти региона заявляют о трех злоумышленниках. «Приблизительно в 9:35 в школу [...], расположенную в пос. Сосновый Бор города Улан-Удэ, проникли трое молодых людей. В школе они надели маски, злоумышленники бросили в кабинет русского языка и литературы, где проходил урок у учеников 7 класса, бутылку с зажигательной смесью», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Бурятии.

По данным пресс-службы, в кабинете начался пожар. Подростки наносили телесные повреждения ученикам и учительнице, когда они выбегали из кабинета.

Как ранее сообщал портал iz.ru, по факту нападения на школьников возбуждено уголовное дело.