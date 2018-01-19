Один из нападавших подростков ранен при атаке на школу в Бурятии

Один из нападавших подростков получил ранение при атаке на школу в Бурятии, еще двум нападавшим удалось сбежать.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в республиканском правительстве. По данным агентства, в результате нападения пострадали учительница и трое учеников, их госпитализировали. Также пострадал один из нападавших, передает ТАСС. В настоящее время подозреваемый подросток задержан.

Вооруженное нападение произошло в пятницу утром в школе в поселке Сосновый Бор недалеко от города Улан-Удэ. По сообщениям местных СМИ, один из старшеклассников пронес в школу топор и «коктейль Молотова».

В связи со случившимся глава Бурятии Алексей Цыденов прервал рабочую поездку в Монголию и возвращается в Улан-Удэ.