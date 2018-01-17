Прямой эфир

СК завел дело после инцидента с ножевым ранением в Челябинской области

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уголовное дело возбуждено после драки школьников, в результате которой один из подростков получил ножевое ранение. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

Инцидент произошел днем 17 января в средней школе поселка Смольное Сосновского района Челябинской области. 16-летний ученик школы в ходе драки нанес своему сверстнику ножевое ранение. Пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте и отпустили домой, зачинщика конфликта задержали. Известно, что оба участника конфликта являются второгодниками.

СК возбудил уголовное дело по признакам преступления «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». В рамках расследования будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц учебного заведения и сотрудников, обеспечивающих безопасность пребывания детей в школе. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела взял на контроль прокурор Челябинской области Александр Кондратьев, сообщает НСН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Напавшим на школьников в Перми подросткам предъявлено обвинение
Голодец сообщила об усилении мер безопасности в школах после ЧП в Перми

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017