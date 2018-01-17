СК завел дело после инцидента с ножевым ранением в Челябинской области

Уголовное дело возбуждено после драки школьников, в результате которой один из подростков получил ножевое ранение. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

Инцидент произошел днем 17 января в средней школе поселка Смольное Сосновского района Челябинской области. 16-летний ученик школы в ходе драки нанес своему сверстнику ножевое ранение. Пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте и отпустили домой, зачинщика конфликта задержали. Известно, что оба участника конфликта являются второгодниками.

СК возбудил уголовное дело по признакам преступления «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». В рамках расследования будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц учебного заведения и сотрудников, обеспечивающих безопасность пребывания детей в школе. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела взял на контроль прокурор Челябинской области Александр Кондратьев, сообщает НСН.