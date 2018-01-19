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Ученики школы в Бурятии рассказали подробности о нападении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Учащиеся школы в поселке Сосновый Бор в Бурятии, где в пятницу утром было совершено нападение, сообщили подробности произошедшего.

Как рассказал один из школьников, ученик 7-го класса Кирилл, в комментарии «РИА Новости», во время урока в класс забежал учитель и сообщил об эвакуации. Спустившись вниз, школьники увидели девочку с рассеченной щекой, у другой ученицы была повреждена рука.

«Я рассказывал стих, мне сказали, чтобы я садился, потому что хорошо его знаю. Если бы не сказали и я бы договорил — меня бы просто не было сейчас... Это все в моем классе происходило. В мой класс кинули «коктейль Молотова», — рассказал Станислав, который находился в классе в момент нападения. 

По словам другого школьника, нападавших было двое, они учатся в 9-м классе в этой же школе. 

Напомним, по информации СКР, подросток, атаковавший учеников, действовал в одиночку. Власти Бурятии заявляют о трех злоумышленниках. По информации территориального центра медицины катастроф, в результате происшествия пострадали семь человек.

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