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Пострадавшая при нападении в Бурятии ученица остается в коме

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Фото: РИА Новости/Андрей Огородник
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Состояние одной из пострадавших при нападении на школу в Бурятии остается крайне тяжелым, девочка находится в коме, сообщил в субботу глава минздрава региона Дамбинима Самбуев.

«Состояние одной девочки крайне тяжелое, она остается в коме, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Ей занимаются специалисты из Санкт-Петербурга, нейрохирурги и нейрореаниматолог», — уточнил Самбуев.

По словам министра здравоохранения республики, врачи из Санкт-Петербурга также проводят операцию девочке, получившей травму руки.

Напомним, утром в школе одного из микрорайонов Улан-Удэ произошло ЧП. Подросток, вооруженный ножом и топором, зашел в седьмой класс во время урока. Он нанес ранения учительнице и нескольким ученикам.  В результате инцидента пострадали семь человек

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