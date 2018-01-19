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Полпред президента сравнил ЧП в Бурятии с «Синим китом»

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Фото: пресс-служба СК РФ по Республике Бурятия
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Девятиклассник, который в пятницу совершил нападение на школьников в поселке Сосновый Бор в Бурятии, состоял, по предварительной информации, в закрытой группе в соцсетях и мог быть связан с нападавшими на школы в других регионах. Об этом сообщил полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

«Предварительно есть информация, что это была закрытая группа в Сети, и сейчас проверяется взаимосвязь со случаями в Перми», — цитирует полпреда ТАСС. Следственная группа из Москвы выехала в Бурятию для расследования происшествия, добавил он.

Меняйло сравнил ЧП, произошедшее в Бурятии, с суицидальной группой «Синий кит», набравшей наибольшую популярность у подростков в 2017 году, пишет Утро.ru.

Напомним, в пятницу утром вооруженный ножом и топором подросток зашел в седьмой класс во время урока в одной из школ поселка Сосновый Бор. Он поджег тряпку и бросил ее в учителя. После этого подросток начал размахивать топором. Он ранил четырех учеников, преподавателя, нанес себе ранения ножом.

Пострадавшие госпитализированы с рублеными ранами. Состояние двоих оценивается как тяжелое. Нападавший также доставлен в больницу, но под конвоем.

Возбуждено уголовное дело.

Похожее происшествие произошло в одной из школ Перми 15 января, когда два подростка устроили резню. Они напали с ножами на учеников четвертого класса. Пострадали 15 человек, включая учительницу. Суд арестовал нападавших на два месяца. После больницы их отправят в СИЗО.

Замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин заявил, что Роскомнадзор заблокирует группы в социальных сетях, которые побуждают к насилию в школах, по той же схеме, как и побуждающие к самоубийству сообщества.

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