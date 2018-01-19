Роскомнадзор заблокирует в соцсетях группы за призывы к насилию в школах

Роскомнадзор подвергнет блокировке группы в социальных сетях, которые побуждают к насилию в школах.

«Мы договорились с Роскомнадзором, такие группы будут заблокированы», — заявил замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, передает «Интерфакс».

Он отметил, что подобные группы будут блокироваться по той же схеме, как и сообщества, побуждающие к самоубийству.

Напомним, в последние дни произошло несколько громких инцидентов в российских школах.

15 января в пермской школе два подростка устроили поножовщину, в результате которой пострадали 15 человек, в том числе учительница и дети 10–12 лет.

Другое ЧП произошло 17 января в школе поселка Смольное Сосновского района Челябинской области, где во время конфликта на перемене один девятиклассник ударил ножом другого.

Последний резонансный случай произошел сегодня в поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ. Ученик 9-класса напал с топором на семиклассников и учителя во время урока литературы. Кроме того, он бросил в класс бутылку с зажигательной смесью. По данным местных властей, пострадали семь человек, у них рубленые раны.