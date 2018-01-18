Второе дело возбуждено после нападения в пермской школе

Уголовное дело по статье «Халатность» возбуждено в связи с нападением в пермской школе, в результате которого серьезные ножевые ранения получили 12 человек.

«Дело возбуждено по ст. 293 УК РФ «Халатность», — сообщил ТАСС старший помощник прокурора Мотовилихинского района Перми Алексей Пономарев.

Напомним, в среду напавшим на школьников подросткам было предъявлено обвинение в покушении на убийство двух или более лиц.

По версии следователей, 15 января нынешний и бывший ученики пермской школы № 127, вооружившись ножами, умышленно нанесли девяти ученикам младших классов и учительнице множественные ножевые ранения. Обвиняемые также ранили друг друга.