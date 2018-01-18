Врачи сообщили последние данные о состоянии раненых в пермской школе

В Центре медицины катастроф Пермского края рассказали о состоянии здоровья раненых в результате поножовщины в пермской школе. Два человека, в том числе учительница, находятся в реанимации.

Как уточнили пермские медики, состояние двух раненых остается тяжелым, однако угрозы жизни пострадавших нет, наблюдается положительная динамика. Еще 10 школьников, в том числе двое нападавших, находятся в состоянии средней тяжести.

Напомним, 15 января нынешний и бывший ученики пермской школы № 127, вооружившись ножами, умышленно нанесли девяти ученикам младших классов и учительнице множественные ножевые ранения. Напавшим на школьников подросткам предъявлено обвинение.