Под Челябинском школьники устроили драку с поножовщиной

Ссора между учениками одной из школ Сосновского района Челябинской области завершилась поножовщиной. Зачинщик конфликта был задержан.

В полиции отметили, что 16-летний школьник причинил ножом царапину своему 17-летнему однокласснику. В настоящий момент проводится доследственная проверка. Пострадавшему была оказана медицинская помощь, после чего он был отпущен домой.

Старший помощник регионального прокурора по связям со СМИ Наталья Мамаева рассказала РИА «Новости», что оба участника конфликта являются второгодниками.

В свою очередь, губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил разобраться в случившемся, в частности оценить эффективность мер по недопущению подобных инцидентов.

Как писал портал iz.ru, похожий случай произошел в Перми в понедельник, 15 января. Двое подростков устроили драку с поножовщиной в школе № 127. В результате инцидента пострадали 15 человек, в том числе педагог и ученики младших классов.