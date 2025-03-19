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Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России по футболу

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Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров
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Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба забил свой 31-й гол за национальную команду, став лучшим бомбардиром в ее истории. Это произошло в матче против Гренады, который проходит 19 марта на «ВТБ-Арене» в Москве.

Таким образом, он обошел форварда Александра Кержакова, который отметился 30 забитыми мячами в 92 играх. Игрок тольяттинского «Акрона» отличился на 43-й минуте матча. После его гола счет стал 3:0 в пользу российской команды.

Вместе с национальной сборной нападающий в 2018 году дошел до четвертьфинала чемпионата мира, который проходил в России. Всего на турнире он забил три гола и отдал две результативные передачи.

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РФС 13 марта сообщил, что Артем Дзюба вошел в состав сборной России на товарищеские матчи против команд Гренады и Замбии. В последний раз он играл за сборную страны в июне 2021 года в матче чемпионата Европы против Дании.

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