Пряно из Гренады: сколько голов забьет Дзюба в матче с «пиратской» командой

Матч, которого многие не ожидали, может войти в историю: Россия встречается с Гренадой. Да, сам факт звучит как шутка: 174-я команда мира с Карибских островов, «пиратский» антураж и нулевая узнаваемость. Но у этой истории есть несколько захватывающих поворотов. Самое главное — возможный рекорд Артема Дзюбы. Разбираем, что ждет нас на «ВТБ Арене» 19 марта и почему этот матч — вовсе не проходная дружеская встреча.

Возвращение форварда

Не секрет, что главная новость — вызов Артема Дзюбы в сборную. Человека, которого не звали туда с 2021 года. Казалось, дороги назад уже нет: конфликт с Валерием Карпиным тянулся давно. Но вот неожиданное «Привет, готов?» от главного тренера — и Дзюба снова в обойме.



Зачем этот вызов, если Карпин ранее отказывался брать футболистов «за 30»? Ответ прост: за несколько недель до того Дзюба поставил рекорд, обойдя Александра Кержакова по количеству голов среди российских футболистов (234). Плюс до исторического первенства в сборной ему не хватает одного мяча — у него и Кержакова сейчас по 30. Так что грядущий матч может стать тем самым last dance, где Артем, как он сам выразился, планирует забить и официально стать лучшим бомбардиром национальной команды.

— Очень рад, что Артема снова вызвали в сборную, — отметил в разговоре с «Известиями» трехкратный чемпион РПЛ в составе «Зенита», обладатель Суперкубка УЕФА Мигель Данни. — Верю, что он поставит новый бомбардирский рекорд. Уверен, он может это сделать. Желаю ему провести хороший матч. Горжусь тем, что играл вместе с ним в «Зените». Он всегда мне нравился как игрок и человек.

Зато отсутствует ряд футболистов, играющих за рубежом. Тренерский штаб сборной России дал возможность отдохнуть Александру Головину («Монако»), Алексею Миранчуку («Атланта Юнайтед»), Далеру Кузяеву («Гавр»), Матвею Сафонову («ПСЖ») и Федору Чалову (ПАОК). Впрочем, и без них национальная команда способна создать колоссальные проблемы для экзотического противника.

Остров специй

А теперь о сопернике. Гренада — бывшая британская колония, чье население чуть более 100 тыс. человек, формально свободная, но всё еще под надзором короля Карла III. Ее футбольная сборная ютится на 174-м месте рейтинга ФИФА (у России, напомним, 34-я строчка, невзирая на все отстранения).



Интрига в том, что британское прошлое (да и карибский колорит) подарили Гренаде прозвище Spice Boys — «пряные парни». В честь обилия мускатного ореха, корицы и прочих специй, растущих на их островах. Звучит здорово, но «пряности» в их футболе пока мало: на всю страну всего два стадиона. Ни одного выхода на чемпионат мира, а Золотой кубок КОНКАКАФ Гренада стабильно завершала без забитых голов.



При этом гренадцы не оставляют надежды прорваться на ЧМ-2026, но старт у них не ахти: ничья 2:2 с Тринидадом и болезненное 0:3 от Коста-Рики.



Финансовый вопрос лишь подчеркивает пропасть: вся сборная Гренады, по данным Transfermarkt, оценивается в €1,73 млн, тогда как, например, один Руслан Литвинов стоит порядка €5 млн.



С другой стороны, не стоит полностью обесценивать команду гостей. Во-первых, они прибудут на матч с горящими глазами: для них шанс сыграть с Россией — это словно мини-чемпионат мира. Во-вторых, у некоторых гренадских футболистов есть опыт выступлений в Англии, США и Бельгии. Да, это в основном низшие лиги или резервные составы, но от одной непредсказуемой контратаки никто не застрахован.



Пока самым легендарным эпизодом для Гренады остается «бешеный матч» на Карибском кубке – 1994 против Барбадоса. Тогда действовало странное правило «золотой гол за два» — и барбадосцы, которым нужна была победа в два мяча, не сумев получить этот результат в основное время, при счете 2:1 умышленно забили в свои ворота, чтобы перевести игру в овертайм, а там «двойным» голом обыграть Гренаду. Так и вышло. Но абсурд ситуации зашкаливал, а тренер Гренады заявлял: «Не знали, в какие ворота бежать, а автора таких правил — в психушку!». С тех пор в зоне КОНКАКАФ сделали выводы, и подобное больше не практикуют. Но факт остается: Гренада умеет вписываться в историю. Хоть и таким специфическим способом.

Почему России это интересно

Уговорить более серьезных оппонентов на мартовские матчи оказалось непросто: «топовые» сборные, кажется, сейчас держатся на почтительном расстоянии от российского футбола.



Отборочные циклы и крупные турниры для сборной всё еще под вопросом, любые международные встречи — на вес золота. Нужна игровая практика, обкатка новичков и, да, провокация зрительского интереса. Ведь согласитесь: редкий матч с «пиратами» и возвращение Дзюбы — это своеобразный медиамикс, который хочется обсудить.

Очередная положительная опция: товарищеский матч между Россией и Гренадой будет учитываться при подсчете очков в рейтинге ФИФА. Для самого Карпина это тоже испытание. Он будет вынужден «раскрывать карты», экспериментировать, ведь следом еще игра с Замбией.

— Любой сбор национальной команды — это хорошо, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» бывший полузащитник сборной России, двукратный чемпион РПЛ Владимир Быстров. — Нам нельзя падать в рейтинге. Ищем тех, кто согласен играть. Здесь особо выделываться нет смысла. Надо играть и выигрывать 20:0 или 30:0 — сколько можем. Я смотрю любые матчи сборной. Вопрос в другом — интересно или нет. Интересно увидеть, кого вызовут. Поэтому смотреть буду.

Самое напряженное ожидание — забьет ли Дзюба свой 31-й гол в сборной. Болельщики готовы устроить овации, а сам форвард уже заявил, что эмоции переполняют настолько, что он «может расплакаться во время гимна». А злые языки шепчут: «Если не забьет Гренаде, кому тогда забивать?». Но представьте, как это будет мотивировать защитников с карибских берегов отбиваться хоть вдесятером.



Не исключено, что Россия, которая классом сильнее, обрушит на «пряных парней» лавину атак. Однако мы уже видели, что в подобных играх иногда случается пара-тройка радостных сюрпризов и для гостей. Если в итоге табло покажет, например, всего 2:0, то много кто может язвить и говорить о «неубедительности» сборной. Так что российская команда автоматически получает дополнительное давление, ведь нужно не только выиграть, но и раскатать соперника солидно.



Пусть это и не битва с Бразилией, но, как показывает опыт, самая громкая сенсация обычно приходит тогда, когда ее меньше всего ждешь. Вдруг «пиратская Гренада» включит на максимум свой карибский энтузиазм, а россияне в ответ продемонстрируют красивую феерию? Так что готовим шарфы, запасаемся терпением — и в предвкушении ждем свистка судьи Ильгиза Танташева из Узбекистана, ведь шоу вот-вот начнется!