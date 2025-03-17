Двойной Мартинс: как «Спартак» обыграл «Зенит»

Московский «Спартак» вырвал дома победу над петербургским «Зенитом» (2:1) в центральном матче 21-го тура чемпионата России по футболу. Правда, прежде всего выгадал от этого результата «Краснодар», который после выездной победы над «Ростовом» (1:0) стал единоличным лидером. Между тем, к борьбе за медали вернулся «Локомотив», обыгравший в московском дерби своего прямого конкурента в лице «Динамо» (2:1).

«Спартак» – «Зенит»

Обе команды из-за дисквалификаций не досчитались важных игроков — «Спартак» защитника Алексиса Дуарте, «Зенит» —полузащитника Вендела. Оба получили красные карточки в ходе выездных матчей прошлого тура против казанского «Рубина» и воронежского «Факела».

«Зенит» пытался добиться снятия дисквалификации со своего игрока. Клуб ссылался на то, что неприличный жест Вендела в Воронеже, приведший к удалению, был показан из-за провокации со стороны трибун и расистских выкриков болельщиков. В итоге КДК РФС оштрафовал «Факел» на 1 млн рублей и закрыл доступ для зрителей на его ближайший домашний матч. Но с Вендела по регламенту дисквалификацию снять не смог. Правда, дополнительную дисквалификацию за жест он максимально ограничил — один матч условно.

Впервые за долгое время домашний матч «Спартака» собрал полные трибуны. В этой обстановке центральная игра тура изобиловала эмоциями и борьбой. Правда, до голевых моментов долгое время дело не доходило. Однако, ближе к концу первого тайма «Спартак» сумел оказать давление на соперника и открыть счет — отличился Кристофер Мартинс.

В первую четверть часа второго тайма «Зенит» ничего не мог сделать для того, чтобы восстановить равновесие. «Спартак» своим прессингом пресекал любые попытки соперника атаковать. Лишь ближе к концу матча гости стали прижимать соперника. В одном из эпизодов вратарь красно-белых Александр Максименко был вынужден совершить двойной сэйв. Но с ударом Луиса Энрике на 83-й минуте он не справился.

Тем не менее, последнее слово всё равно осталось за «Спартаком» — в компенсированное время Мартинс сделал дубль. Подопечные Деяна Станковича сравнялись с «Зенитом» по очкам и теперь опережают его по личным встречам. Обе команды отстают от «Краснодара» на три очка.

— Получился яркий увлекательный матч двух хороших команд, — поделился мнением с «Известиями» первый заместитель председателя Государственной Думы РФ, почётный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков. — Считаю, что «Спартак» заслужил победу, он действовал острее и лучше. Может ли «Спартак» выиграть нынешний чемпионат? Вполне возможно. Если будет дальше играть также.

«Ростов» – «Краснодар»

Для «Ростова» этот матч был одним из последних шансов зацепиться за борьбу за медали. И подопечные Джонатана Альбы сумели навязать свою игру лидеру. Обе команды неудачно отыграли дома в Кубке России. «Краснодар» в результате домашнего поражения от грозненского «Ахмата» (1:2) в «Пути регионов» окончательно вылетел из турнира. «Ростову» до этого пока далеко, поскольку он продолжает выступать в «Пути РПЛ», где полуфинальное противостояние с «Зенитом» состоит из двух матчей.

Первый закончился победой петербургского клуба со счетом 1:0. В середине апреля в Северной столице состоится ответная встреча. Но даже в случае неудачного ее окончания у «Ростова» еще будет шанс побороться за трофей через «Путь регионов».

В ходе южного дерби в чемпионате территориальное преимущество было у ростовчан. И в середине второго тайма Моххамад Мохеби даже смог забить гол, но арбитр его не засчитал из-за нарушения правил в нападении. А вот «Краснодар» свой шанс на 79-й минуте использовал. Вышедший на замену Мозес Кобнан открыл счет и принес «быкам» победу, благодаря которой они уходят лидерами чемпионату на мартовскую паузу, связанную с играми сборных.

— Ростовчане играли острее и выглядели хорошо, поэтому могут быть недовольны этим результатом, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший полузащитник «Ростова» и «Краснодара» Максим Деменко. — Они навязали острую борьбу сопернику, создавали моменты и как минимум на ничью наиграли. «Краснодар» показал характер, временами показывал качественный футбол и создавал голевые моменты. Можно поздравить команду с успехом в этом сложном матче, который имеет большое значение в гонки за медали. Но промежуточное лидерство — это всегда давление. А его «Краснодар» не всегда выдерживает. Мы уже видели ситуации, когда, оказываясь наверху, он начинал на ровном месте терять очки. Поэтому борьба за золото еще впереди.

«Локомотив» – «Динамо»

Обе команды очень неровно начали весеннюю часть сезона. «Локомотив» в чемпионате после ничьих 1:1 на выезде с махачкалинским «Динамо» и дома с грозненским «Ахматом» отстал от третьего места. Правда, всего на три очка. А «Динамо» с трудом избежало выездного поражения от «Ростова» (1:1) и разгромило дома махачкалинских одноклубников (4:0). Это позволило бело-голубым лишь на одно очко отставать от замыкающего первую тройку «Спартака».

Первый тайм дерби проходил при преимуществе динамовцев. Они создали несколько голевых моментов, попадали в штанги, а в одном из эпизодов «Локо» Александр Сильянов вытащил мяч из пустых ворот. Тем удивительней, что открыли счет в матче «железнодорожники» — отличился Дмитрий Воробьев.

Правда, очень скоро «Динамо» сравняло. Перед самым перерывом отличился Артур. Но во втором тайме преимущество было уже за «Локомотивом», и незадолго до конца встречи ее герой Сильянов вновь вывел красно-зеленых вперед, сумевших отобрать у своего соперника четвертое место.

— Была равная игра с равными возможностями, — заявил «Известиям» бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин. — «Железнодорожники» чуть лучше реализовали свои моменты и победили, вернув себе шансы на самые высокие места. Динамовцы вновь выглядели очень нестабильно — яркий первый тайм сменился посредственным вторым. Можно списать всё это на кадровые проблемы, травмы ведущих игроков — в первую очередь, Константина Тюкавина. Но и к игре команды есть большие вопросы. Впрочем, эти же проблемы были у «Динамо» и год назад, но оно в итоге разогналось и едва не стало чемпионом, упустив золото лишь в последнем туре.

Также в прошедшем туре было еще пять матчей. В битве аутсайдеров «Оренбург» вырвал дома на последних секундах домашнюю победу над воронежским «Факелом» (1:0) и сократил отставание от предпоследнего места до трех очков. Но от зоны переходных матчей, дающей шанс на спасение от вылета, клуб отделяет еще семь баллов. «Факел» отстает от нее на четыре очка. «Химки» сыграли дома вничью с грозненским «Ахматом» (1:1).

Махачкалинское «Динамо» на своем поле разгромило самарские «Крылья Советов» (4:0). Московский ЦСКА выиграл в гостях у тольяттинского «Акрона» (2:1). Казанский «Рубин» в родных стенах взял верх над «Пари Нижний Новгород» (1:0). Розыгрыш РПЛ возобновится в конце марта после двухнедельной паузы на игры сборных.