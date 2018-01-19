Глава Бурятии выехал в больницу к пострадавшим от нападения в школе

Глава Бурятии Алексей Цыденов срочно прервал рабочую поездку в Монголию в связи с нападением на учеников в школе в поселке Сосновый Бор.

Как информирует ТАСС со ссылкой на правительство республики, в настоящий момент он выехал в больницу, где находятся пострадавшие.

Ряд нападений произошли в школах России в течение нескольких дней. 15 января в Перми двое 16-летних подростков нанесли множественные ножевые ранения ученикам и учительнице. 19 января в Улан-Удэ вооруженный топором подросток ворвался школу в поселке Сосновый Бор. Он проник в класс и поджег «коктейль Молотова», а затем начал бить детей топором. Нападавший также имел при себе нож.