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Трое детей сбежали из детского сада и катались на поезде в Белоруссии

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Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov
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Трое детей в возрасте трех-четырех лет 3 января одни ушли из детского сада в белорусском городе Светлогорске и отправились кататься на поезде. Их отсутствие было замечено, когда за ними пришли родители. 

Машинист состава, в котором катались дети, опознал их и передал сотрудникам полиции города Жлобин, передает «Интерфакс»

По итогам случившегося, присматривавшую за детьми воспитательницу уволили, а начальнику отдела образования, спорта и туризма Светлогорского районного исполнительного комитета объявили выговор.

Министр образования Белоруссии Игорь Карпенко назвал случившееся «вопиющим» и охарактеризовал отношение к безопасному пребыванию детей в дошкольных учреждениях как «формальное».

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