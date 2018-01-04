Четверо детей получили ожоги из-за прорыва трубы в санатории в Приморье
В одном из санаториев в Приморском крае произошел прорыв стояка отопления. В результате происшествия пострадали четверо детей.
Инцидент произошел в санатории, расположенном в поселке Горные Ключи Кировского района Приморья, передает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В сообщении отмечается, что четверо детей получили ожоги нижних конечностей I степени (покраснение).
Кроме того, ожоги получил охранник санатория, который устранял последствия аварии.
Пострадавшие дети были доставлены в Центральную районную больницу, где им оказали психологическую помощь.