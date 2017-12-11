Петербурженка получила ожоги из-за прорыва трубы с горячей водой

Жительница Санкт-Петербурга получила серьезные ожоги после прорыва трубы с горячей водой. Пострадавшая получила 40% ожогов тела, ее госпитализировали в НИИ скорой помощи И.И. Джанелидзе. По факту случившегося проводится проверка, сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По факту происшествия проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщил источник.

По информации телеканала, инцидент произошел в минувшее воскресенье во дворе на Тульской улице. В результате аварии на внутриквартальной сети диаметром 80 мм пожилая женщина получила термические ожоги. Врачи ввели пострадавшую в состояние медикаментозной комы, в настоящее время ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. Врачи намерены оказать пострадавшей необходимую помощь в лечении и реабилитации.

Пресс-секретарь ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Дмитрий Шарунов отметил, что в настоящее время последствия коммунальной аварии устранены.

Напомним, ранее во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга легковой автомобиль провалился в огромную яму, которая возникла из-за прорыва теплотрассы. В результате ЧП пострадал 47-летний мужчина, который пытался отогнать свой Daewoo Matiz с места аварии.