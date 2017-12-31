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МЧС призывает помнить о безопасности во время зимних забав

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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В МЧС Росси напоминают, что с наступлением зимы потенциальных опасностей для детей на улице становится больше, поэтому родителям необходимо соблюдать ряд правил.

Прежде всего, нужно побеспокоиться о том, чтобы ребенок не переохладился во время прогулок.

«Самая лучшая одежда для зимних прогулок – спортивная, предназначенная для горных лыж и зимнего туризма», — отметили в ведомстве.

Спасатели предостерегают от ношения слишком длинных шарфов, которые могут за что-нибудь зацепиться и затянуться вокруг шеи ребенка.

Кроме того, детям нужно запретить есть снег и прикасаться к металлу.

В ведомстве добавляют, что кататься на коньках и лыжах можно только в специально отведенных для этого местах, где нет тонкого льда. Кататься с гор можно, только в том случае, если они не выходят на проезжую часть. При игре в снежки нельзя кидать их в лицо.

Спасатели напоминают, что зимой по улицам надо идти посередине тротуара, подальше от домов, потому что с крыши может обвалиться снег или упасть сосулька. Ходить по обледеневшему тротуару нужно маленькими шажками, наступая на всю подошву.

В МЧС добавляют, что особенно внимательно нужно зимой переходить дорогу, потому что автомобиль на скользкой дороге не сможет остановиться сразу.

Ранее бывший главный санитарный врач России, первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал россиян проявить бдительность при совершении покупок в преддверии празднования Нового года.

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