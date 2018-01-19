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Тысячи билбордов могут признать незаконными в Петербурге

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Фото: ТАСС/Интерпресс/Светлана Холявчук
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В Санкт-Петербурге 9 тыс. билбордов могут оказаться вне закона. Причина — признание Федеральной антимонопольной службой недействительными результатов конкурса городского комитета по печати. Соответствующий иск ведомство подало в Арбитражный суд Москвы.

Как сообщает телеканал «78», летом 2017 года ФАС рассмотрела 27 жалоб на комитет по печати Петербурга, который проводил конкурс на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в течение 10 лет. Однако позже выяснилось, что в некоторых критериях конкурса были установлены максимальные предельные значения, а в некоторых допускались «неопределенные формулировки и неадминистрируемые требования к составу заявок».

Антимонопольная служба потребовала от нарушителя внести изменения в документы и провести процедуру заново. Однако комитет это проигнорировал, заключил соответствующие договоры и обратился в суд с иском о признании решений и предписания ФАС незаконными.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в Екатеринбурге ФАС признала незаконными билборды с социальной рекламой против разводов. В антимонопольной службе посчитали, что стих из Евангелия от Луки, размещенный на щитах, нельзя отнести «к социальной рекламе, назначением которой является достижение общественно полезной цели». Кроме того, по закону граждане должны сами решать, хотят они быть вместе или нет.

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