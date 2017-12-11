Щиты с цитатами из Евангелия признали незаконными в Екатеринбурге

Билборды с социальной рекламой против разводов в Екатеринбурге признаны незаконными. Как посчитали в УФАС Свердловской области, они ущемляют права граждан.

ИА «Ура.ру» уточняет, что на щитах был размещен стих из Евангелия от Луки: «Всякий, разводящийся с женой своею и женящийся на другой, прелюбодействует. И всякий женящийся на разведенной с мужем прелюбодействует».

Инициатива принадлежит индивидуальному предпринимателю Ольге Вековишиной, которая решила стать автором социального проекта по борьбе с разводами.

Однако в антимонопольной службе посчитали, что высказывание, размещенное на щитах, нельзя отнести «к социальной рекламе, назначением которой является достижение общественно полезной цели». Там обратили внимание, что по закону граждане должны сами решать, хотят они быть вместе или нет. Принуждать их сохранять отношения какими-либо цитатами недопустимо.

Адвокат Вековишиной уже заявил, что решение УФАС будет обжаловано в суде.