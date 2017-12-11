Прямой эфир
Мир
Путин констатировал сохранение Сирии как суверенного государства
Общество
Глава МЧС вручил награды спасавшим людей в экстремальных ситуациях детям
Мир
Путин пообещал нанести мощный удар по террористам, если они поднимут голову
Мир
ВС РФ вместе с сирийской армией разгромили международных террористов в САР
Армия
Путин приказал приступить к выводу войск из Сирии
Экономика
Фьючерсы на биткоин на Чикагской бирже взлетели в первый день на 25%

Щиты с цитатами из Евангелия признали незаконными в Екатеринбурге

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Билборды с социальной рекламой против разводов в Екатеринбурге признаны незаконными. Как посчитали в УФАС Свердловской области, они ущемляют права граждан.

ИА «Ура.ру» уточняет, что на щитах был размещен стих из Евангелия от Луки: «Всякий, разводящийся с женой своею и женящийся на другой, прелюбодействует. И всякий женящийся на разведенной с мужем прелюбодействует».

Инициатива принадлежит индивидуальному предпринимателю Ольге Вековишиной, которая решила стать автором социального проекта по борьбе с разводами.

Однако в антимонопольной службе посчитали, что высказывание, размещенное на щитах, нельзя отнести «к социальной рекламе, назначением которой является достижение общественно полезной цели». Там обратили внимание, что по закону граждане должны сами решать, хотят они быть вместе или нет. Принуждать их сохранять отношения какими-либо цитатами недопустимо.

Адвокат Вековишиной уже заявил, что решение УФАС будет обжаловано в суде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Баннеры с фотографиями должников за коммуналку установили в Омске
Мэр города во Франции извинился за баннеры против туристов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017