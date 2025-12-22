Уиткофф указал на приверженность России к урегулированию конфликта на Украине
Россия полностью привержена урегулированию конфликта на Украине. Об этом 21 декабря заявил спецпосланник США Стивен Уиткофф по итогам переговоров во Флориде со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.
«Россия по-прежнему полностью привержена достижению мира на Украине», — написал он в соцсети X.
Кроме того, Уиткофф подчеркнул, что Москва высоко ценит усилия Вашингтона по урегулированию украинского конфликта.
Спецпосланник США сообщил, что переговоры в Майами прошли конструктивно и продуктивно. Кроме того, он добавил, что в ходе встречи стороны обсудили дальнейшую разработку мирного плана, состоящего из 20 пунктов, и развитие экономики.
Дмитриев 20 декабря рассказал журналистам о конструктивном проведении переговоров с Уиткоффом и зятем американского лидера Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Также на встрече Дмитриев должен был получить информацию о контактах Вашингтона с украинцами и европейцами.
