Два причала и два судна были повреждены в Краснодарском крае при атаке БПЛА
В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на поселок Волна Краснодарского края были повреждены два причала и два судна. Об этом 22 декабря сообщили в региональном оперштабе.
«В поселке Волна Темрюкского района из-за атаки беспилотников повреждения получили два причала и два судна», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Уточняется, что все, кто находился на борту кораблей, были эвакуированы. В результате происшествия никто не пострадал.
Кроме того, при атаке БПЛА на причалах произошли возгорания общей площадью от 1 тыс. кв. м до 1,5 тыс. кв. м. На местах произошедшего работают специалисты.
Минобороны РФ 21 декабря сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за 3,5 часа 35 БПЛА над территорией России. Уточнялось, что беспилотники были самолетного типа.
