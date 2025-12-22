В США указали на превосходство России в вопросе вооружений над НАТО
Североатлантический альянс значительно уступает России в вопросе производства вооружений. Об этом 20 декабря заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
«Россия гораздо медленнее расходует ракеты и другие боеприпасы, чем производит, накапливая запасы», — отметил Дэвис, видео опубликовано на его YouTube-канале.
По его словам, в случае каких-либо столкновений НАТО придется перейти в аварийный режим, что займет более года.
Глава бельгийского Генштаба, генерал от авиации Фредерик Вансина 18 декабря сообщил о том, что его впечатлили эффективность российского вооружения, а также объемы производства. Он уточнил, что речь в первую очередь идет о массовости военной техники, изготавливаемой РФ.
