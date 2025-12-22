Риелтор рассказал о сроках решения о выселении Долиной из квартиры
Вице-президент Российской гильдии риелторов Андрей Банников 22 декабря сообщил, что решение о выселении исполнительницы Ларисы Долиной из квартиры, владелицей которой является Полина Лурье, может быть принято в течение 2–3 месяцев.
«Будет еще некоторый эпилог, который будет связан с рассмотрением в Мосгорсуде иска Лурье к Долиной о выселении семьи Долиной из квартиры. Вполне возможно, что даже суда не будет. Возможно, стороны и придут к некому мировому соглашению, но поживем — увидим. Думаю, что 2–3 месяца покажут решение суда», — сказал он в беседе с ТАСС.
Кроме того, он добавил, что у Долиной есть дом и квартира, в которых она сможет жить после выселения.
Верховный суд РФ 16 декабря признал право собственности спорной квартиры Долиной за покупательницей Полиной Лурье. Уточнялось, что инстанция также постановила отменить все решения нижестоящих судов по делу о продаже квартиры артистки.
Позднее, 19 декабря, Долина после получения требования о выселении из квартиры от ее новой хозяйки Лурье заявила в полицию о мошенничестве. Адвокат Лурье Светлана Свириденко, в свою очередь, рассказала, что певица продолжает оставаться в московской квартире, которую Верховный суд России признал собственностью покупателя.
Верховный суд РФ 21 декабря в тексте по жалобе покупательницы квартиры Лурье сообщил, что заблуждение Долиной в момент продажи квартиры не является достаточным основанием для отмены этой сделки. Суд отметил, что пороком сделки признаются только существенные заблуждения стороны, при отсутствии которых человек, разумно и объективно оценивая ситуацию, не совершил бы сделку вовсе.
