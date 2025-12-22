Средства ПВО уничтожили 41 БПЛА над территорией России
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в период с 20:00 21 декабря по 07:00 22 декабря 41 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом 22 декабря сообщило Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — написали в Telegram-канале ведомства.
По данным Минобороны, над территорией Краснодарского края было сбито три БПЛА, над акваторией Черного моря — два. В небе над Брянской областью был уничтожен один беспилотник.
Минобороны РФ 21 декабря сообщило, что средства ПВО в период с 20:00 до 23:30 мск уничтожили 35 украинских БПЛА самолетного типа над территорией России. Согласно информации Минобороны РФ, 23 дрона устранили над акваторией Черного моря, шесть — над Крымом и по три БПЛА сбили над акваторией Азовского моря и Белгородской областью.
