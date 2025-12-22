Реклама
Эксперт сообщил о возможном попадании словосочетания «схема Долиной» в словари

Филолог Ефремов: словосочетание «схема Долиной» может попасть в словари
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Словосочетание «схема Долиной» может попасть в словари неологизмов 2025 года. Об этом 22 декабря сообщил доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник ИЛИ РАН, руководитель группы «Словарей новых слов» Валерий Ефремов.

По его словам, в словари также могут попасть четыре высказывания, которые связаны с делом о продаже квартиры исполнительницы Ларисы Долиной.

«Хронологически сначала мы зафиксировали выражение «схема Долиной» — это лето 2024 года. Дальше «эффект Долиной» — это декабрь 2024 года», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Кроме того, филолог добавил, что были зафиксированы также словосочетания «казус Долиной» и «бабушкин эффект».

Квартирный допрос: Лариса Долина дала первые показания как потерпевшая
Перед заседанием артистка заявила, что чувствует себя превосходно

Верховный суд РФ 16 декабря признал право собственности спорной квартиры Долиной за покупательницей Полиной Лурье. Уточнялось, что инстанция также постановила отменить все решения нижестоящих судов по делу о продаже квартиры артистки.

Позднее, 19 декабря, Долина после получения требования о выселении из квартиры от ее новой хозяйки Лурье заявила в полицию о мошенничестве. Адвокат Лурье Светлана Свириденко, в свою очередь, рассказала, что певица продолжает оставаться в московской квартире, которую Верховный суд России признал собственностью покупателя.

Верховный суд РФ 21 декабря в тексте по жалобе покупательницы квартиры Лурье сообщил, что заблуждение Долиной в момент продажи квартиры не является достаточным основанием для отмены этой сделки. Суд отметил, что пороком сделки признаются только существенные заблуждения стороны, при отсутствии которых человек, разумно и объективно оценивая ситуацию, не совершил бы сделку вовсе.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

