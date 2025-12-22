Эксперт сообщил о возможном попадании словосочетания «схема Долиной» в словари

Словосочетание «схема Долиной» может попасть в словари неологизмов 2025 года. Об этом 22 декабря сообщил доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник ИЛИ РАН, руководитель группы «Словарей новых слов» Валерий Ефремов.

По его словам, в словари также могут попасть четыре высказывания, которые связаны с делом о продаже квартиры исполнительницы Ларисы Долиной.

«Хронологически сначала мы зафиксировали выражение «схема Долиной» — это лето 2024 года. Дальше «эффект Долиной» — это декабрь 2024 года», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Кроме того, филолог добавил, что были зафиксированы также словосочетания «казус Долиной» и «бабушкин эффект».

Верховный суд РФ 16 декабря признал право собственности спорной квартиры Долиной за покупательницей Полиной Лурье. Уточнялось, что инстанция также постановила отменить все решения нижестоящих судов по делу о продаже квартиры артистки.

Позднее, 19 декабря, Долина после получения требования о выселении из квартиры от ее новой хозяйки Лурье заявила в полицию о мошенничестве. Адвокат Лурье Светлана Свириденко, в свою очередь, рассказала, что певица продолжает оставаться в московской квартире, которую Верховный суд России признал собственностью покупателя.

Верховный суд РФ 21 декабря в тексте по жалобе покупательницы квартиры Лурье сообщил, что заблуждение Долиной в момент продажи квартиры не является достаточным основанием для отмены этой сделки. Суд отметил, что пороком сделки признаются только существенные заблуждения стороны, при отсутствии которых человек, разумно и объективно оценивая ситуацию, не совершил бы сделку вовсе.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ