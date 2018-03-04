Володин рассказал о ходе реализации послания Путина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законодательная часть реализации положений послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию будет подготовлена в течение 2018 года.

«В законодательной части нам нужно все будет сделать в течение текущего года», — сказал Володин, отметив, что парламентариям предстоит принять большой объем законопроектов.

Также председатель нижней палаты парламента заметил, что по ряду важных направлений из обращения главы государства уже проводились парламентские слушания и были созданы экспертные советы.

Он заявил, что к этим направлениям относится цифровая экономика, диверсификация оборонных предприятий, жилищная политика, вопросы строительства жилья и защиты прав дольщиков.

«Вот по этим по всем вопросам мы исходили из того, что ранее президент говорил о приоритетности этих направлений и начали работу, что называется, заранее», — подчеркнул он.

Напомним, 1 марта президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором озвучил направления внутренней политики, социальной сферы, экономики, образования, экологии и многие другие, на которых страна должна сосредоточить наибольшие усилия.