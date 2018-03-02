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Китай прокомментировал послание Путина Федеральному собранию

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Фото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS
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Китайские власти обратили внимание на послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, в том числе на часть, посвященную новейшему российскому оружию.

Послание президента Федеральному собранию. Ключевые цитаты
О чем говорил Владимир Путин в своем ежегодном обращении к парламенту

Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. По ее словам, Пекин также обратил внимание на публикацию ядерной доктрины США. 

«Мы также обратили внимание на множество сообщений СМИ о недавно опубликованной новой ядерной доктрине США и послании к парламенту», — приводит ее слова «Федеральное агентство новостей»

Как отмечает издание, Хуа Чуньин отметила, что китайская сторона согласна со сказанными Путиным словами о «крепких и дружных» российско-китайских отношениях. 

Она рассказала, что Пекин с радостью отмечает то, что «в России под руководством президента Путина сохраняется социальная стабильность, экономика развивается, а качество жизни населения улучшается»

Как писал портал iz.ru, Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию 1 марта. В этом году Путин оглашал послание в 14-й раз. Его выступление установило рекорд по длительности. 

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