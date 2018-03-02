Китай прокомментировал послание Путина Федеральному собранию

Китайские власти обратили внимание на послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, в том числе на часть, посвященную новейшему российскому оружию.

Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. По ее словам, Пекин также обратил внимание на публикацию ядерной доктрины США.

«Мы также обратили внимание на множество сообщений СМИ о недавно опубликованной новой ядерной доктрине США и послании к парламенту», — приводит ее слова «Федеральное агентство новостей».

Как отмечает издание, Хуа Чуньин отметила, что китайская сторона согласна со сказанными Путиным словами о «крепких и дружных» российско-китайских отношениях.

Она рассказала, что Пекин с радостью отмечает то, что «в России под руководством президента Путина сохраняется социальная стабильность, экономика развивается, а качество жизни населения улучшается»

Как писал портал iz.ru, Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию 1 марта. В этом году Путин оглашал послание в 14-й раз. Его выступление установило рекорд по длительности.