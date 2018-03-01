Послание президента Федеральному собранию. Ключевые цитаты

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 1 марта, выступил с посланием Федеральному собранию. В этом году мероприятие прошло в расширенном формате — впервые оно было перенесено из Георгиевского зала Кремля в помещение московского Манежа из-за количества приглашенных – и оказалось рекордным по длительности. В ежегодном докладе парламенту лидер государства коснулся широкого круга вопросов, посвященных экономике, социальным аспектам, а также внутренней и внешней политике. Кроме того, во время своего выступления президент представил сразу несколько новейших образцов отечественного вооружения.

Портал iz.ru собрал ключевые цитаты лидера государства.

О значении послания

«Сегодняшнее послание носит особый, рубежный характер, как и то время, в которое мы живем, когда значимость нашего выбора, значимость каждого шага, поступка исключительно высока».

О главных вызовах

«Изменения в мире носят цивилизационный характер, и масштаб вызова требует от нас такого же сильного ответа. И мы готовы дать этот ответ. Мы готовы к серьезному прорыву. Мы можем это сделать на сплоченности российского общества и на колоссальном потенциале нашего талантливого, творческого народа».

«Отставание — вот наш главный враг. Это как неутомимая болезнь, которая подтачивает организм изнутри. Нам надо обеспечить такую созидательную мощь, чтобы никакие преграды не помешали нам идти вперед. Мы сами должны и будем определять свое будущее».

«Чтобы идти вперед, динамично развиваться, мы должны расширить пространство свободы, причем во всех сферах: укреплять институты демократии, местного самоуправления, структуры гражданского общества, суды, быть страной, открытой миру, новым идеям и инициативам».

«Устойчивость — это основа, но не гарантия дальнейшего развития. Мы не имеем права допустить, чтобы достигнутая стабильность привела к самоуспокоенности».

«Тот, кто использует технологическую волну, сможет вырваться вперед. Того, кто не сможет ее использовать, она просто захлестнет, утопит».

О повышении МРОТа, пенсиях и зарплатах

«Мы впервые в новейшей истории смогли приравнять минимальный размер оплаты труда к прожиточному минимуму. Эта норма начнет действовать с первого мая 2018 года, что позитивно скажется на доходах около 4 млн человек».

«Нам необходимо серьезно обновить структуру занятости, которая сегодня во многом неэффективна и архаична, дать людям хорошую работу, которая мотивирует, приносит достаток, позволяет реализовать себя, создать современные достойно оплачиваемые рабочие места. На этой основе мы должны решить одну из ключевых задач на предстоящее десятилетие — обеспечить уверенный, долгосрочный рост реальных доходов граждан, за шесть лет как минимум вдвое снизить уровень бедности».

«Мы должны добиться увеличения размеров пенсий, обеспечить их регулярную индексацию выше темпов инфляции».

«Размер зарплат в бюджетной сфере должен расти и дальше, так же как и качество работы, и уровень подготовки специалистов в здравоохранении, образовании, других областях, которые определяют благополучие людей».

О народе России

«С точки зрения важнейшей задачи обеспечения качества жизни и благосостояния людей мы, конечно, еще не достигли необходимого нам уровня. Но мы должны это сделать и сделаем это. Роль, позиции государства в современном мире определяют не только и не столько природные ресурсы, производственные мощности, а прежде всего люди, условия для развития, самореализации, творчества каждого человека. Поэтому в основе всего лежит сбережение народа России и благополучие наших граждан. Именно здесь нам нужно совершить решительный прорыв».

Об увеличении ВВП

«К середине следующего десятилетия ВВП на душу населения должен вырасти в 1,5 раза. Это очень сложная задача. Уверен, мы сможем ее решить».

О демографии

«В 2017 году численность населения в трудоспособном возрасте сократилась почти на 1 млн. В ближайшие годы такая тенденция к сокращению сохранится, что может стать серьезным ограничением для экономического роста, трудовых ресурсов просто нет. В предстоящее десятилетие нужно обеспечить устойчивый естественный рост численности населения России».

«За предстоящие шесть лет на меры демографического развития, на охрану материнства и детства нам нужно будет направить не менее 3,4 трлн рублей».

«К концу следующего десятилетия Россия должна уверенно войти в число стран 80+. Это такие страны как, например, Германия и Франция, где продолжительность жизни превышает 80 лет. Уверен, такая цель достижима».

О развитии городов

«Предлагаю начать масштабную программу пространственного развития России, включая развитие малых городов. И как минимум удвоить расходы на это в ближайшие шесть лет. Понятно, что это предполагает увеличение расходов на здравоохранение и транспорт».

«Предлагаю запустить программу создания в регионах культурно-образовательных и музейных комплексов. Они будут включать в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства, где ведущие музеи страны смогут разворачивать свои экспозиции».

Об ипотеке и жилье

«За предстоящие шесть лет ипотека должна стать доступной для большинства российских семей, для большинства работающих граждан, для большинства молодых специалистов».

«В прошлом году, уважаемые коллеги, выдано около миллиона ипотечных кредитов. В декабре средняя ставка в рублях впервые опустилась ниже 10%. Разумеется, мы это знаем тоже хорошо, в каждом конкретном случае стоимость, другие условия кредита индивидуальны. Но в целом нам нужно и дальше снижать среднюю ставку — до 7–8%»

«В 2017 году 3 млн семей в России улучшили свои жилищные условия. Теперь нам необходимо стабильно, обращаю внимание, впервые в истории современной России, выйти на уровень, когда ежегодно не менее 5 млн семей улучшат свои жилищные условия».

«Предлагаю также вернуться к налогу на имущество физических лиц. Он должен быть справедливым и посильным для граждан. <…> Нужно уточнить механизмы расчета налога, а также определения кадастровой стоимости недвижимости. В любом случае она не должна превышать реальную рыночную стоимость».

О занятости населения

«Нам необходимо серьезно обновить структуру занятости, которая сегодня во многом неэффективна и архаична. Дать людям хорошую работу, которая мотивирует, приносит достаток, позволяет реализовать себя. Создать достойно оплачиваемые рабочие места».

О транспорте

«Арктический флот был и остается, будет самым мощным в мире».

«Через шесть лет половина межрегиональных авиарейсов будет выполняться напрямую».

«В общей сложности в предстоящие 6 лет необходимо практически удвоить расходы на строительство и обустройство автомобильных дорог России. Направить на эти цели более 11 трлн рублей из всех источников».

О цифровых технологиях

«К 2024 году мы обеспечим практически повсеместный быстрый доступ в интернет. Будет завершено строительство волоконно-оптических линий связи к большинству населенных пунктов с численностью жителей более 250 человек. А удаленные небольшие населенные пункты крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока получат устойчивый доступ через сеть российских спутников».

«Сегодня важнейшим конкурентным преимуществом являются знания, технологии, компетенции. Это ключ к настоящему прорыву, к повышению качества жизни. В кратчайшие сроки нам необходимо разработать передовую законодательную базу, снять все барьеры для разработки и широкого применения робототехники, искусственного интеллекта, беспилотного транспорта, электронной торговли, технологий обработки больших данных».

О здравоохранении

«В 2019–2024 годах на развитие здравоохранения из всех источников потребуется ежегодно направлять в среднем более 4% ВВП, но стремиться надо, безусловно, к 5%. В абсолютном выражении это будет означать, что общие расходы на здравоохранение должны увеличиться вдвое, при этом надо найти дополнительные возможности для финансирования, которые бы не сдерживали экономический рост».

«России нужна специальная общенациональная программа борьбы с окнологическими заболеваниями».

Путин_6 Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

«За последние годы была проведена оптимизация сети лечебных учреждений. Это делалось для того, чтобы выстроить эффективную систему здравоохранения, но в ряде случаев административными преобразованиями явно увлеклись. <…> Оставили людей практически без медпомощи, ничего не предлагая взамен. Совет один: поезжайте в город, там лечитесь. Это абсолютно недопустимо».

Об экологии

«Сегодня в России органами государственной власти, общественниками выявлено порядка 22 тыс. свалок. Нам нужно решить эту проблему и в первую очередь рекультивировать свалки в черте городов».

«Трудно говорить о долгой и здоровой жизни, если до сих пор миллионы людей вынуждены пить воду, которая не соответствует нормам, если выпадает черный снег, как в Красноярске, а жители крупных индустриальных центров из-за смога неделями не видят солнца, как в Челябинске, Череповце, Нижнем Тагиле, Новокузнецке и других городах. Мы ужесточили экологические требования к предприятиям, что, безусловно, снизит промышленные выбросы».

Об образовании

«Нам нужно выстроить современную профориентацию. Здесь партнерами школ должны стать университеты, успешные компании. Я предлагаю со следующего года запустить проект ранней профориентации школьников «Билет в будущее» — возможность попробовать себя в деле у ведущих компаний. Мы выделяем на эту инициативу 1 млрд рублей».

«Мы продолжим укреплять целостную систему творческих способностей и талантов наших детей. Такая система должна охватить всю территорию нашей страны, интегрировать возможности таких площадок, как «Сириус», «Кванториум», дополнительного образования и детского творчества во всех регионах России».

О развитии экономики

«Доля малого бизнеса в экономике России к 2025 году должна составить 40%».

«Объем несырьевого неэргетического экспорта в РФ к 2024 году должен достичь $250 млрд».

«Нужно четко выстроить приоритеты и повысить эффективность государственных расходов, энергичнее привлекать частные ресурсы для финансирования крупных проектов. Новому правительству предстоит сформировать новые налоговые условия — они должны быть стабильны и зафиксированы на предстоящие годы. Подчеркну, нам нужны такие фискальные решения, которые обеспечат пополнение бюджетов, причем всех уровней, а также исполнение всех социальных обязательств, и при этом будут не сдерживать, а стимулировать экономический рост».

О бизнесе

«Важно поддержать начинающих предпринимателей, помочь людям сделать первый шаг, чтобы можно было открыть свое дело буквально одним кликом, проводить обязательные платежи, получать услуги удаленно через интернет».

«Количество разного рода проверок формально вроде бы снижается, но в ходе встреч с бизнесом мы слышим, что коренных изменений пока не происходит. Нужно сделать так, чтобы появление контролеров на предприятиях стало исключением», — сказал президент, отметив, при этом, что, в свою очередь, рассчитывает, что бизнес будет «наращивать свой вклад в прорывное развитие страны».

О реформировании системы госслужбы

«Чиновники всех уровней должны быть заинтересованы в росте своей эффективности, жестко нацелены на получение конкретного результата. <…> Нужно перестроить всю систему государственной службы».

«Нам нужно не только выстроить современные сервисы для бизнеса, но и в целом сделать понятной, удобной, комфортной систему взаимодействия между государством и обществом, между государством и гражданином».

О майских указах

«Многое было сделано в ходе реализации «майских указов» 2012 года. Могу сказать, что есть какие-то недовыполнения, но в целом, как бы не были высоко подняты планки этих указов, если бы их не было, то не было бы и результатов, которых мы добились сегодня. Амбициозные задачи нужно ставить всегда».

О выходе США из договора по ПРО

«Мы долго уговаривали американцев не нарушать договор о ПРО, не нарушать стратегического баланса. Всё тщетно. США в одностороннем порядке вышли из этого договора, но даже после этого мы долго пытались наладить с ними конструктивный диалог, предлагали для снятия озабоченности и сохранения атмосферы доверия наладить совместную работу в этой области. В какой-то момент мне показалось, что компромисс может быть найден, но нет — все наши предложения были отклонены».

«Несмотря на наши многочисленные протесты и призывы, американская машина заработала, конвейер пошел, — продолжил президент. — Действует уже система ПРО на Аляске и в Калифорнии. Как результат расширения НАТО на восток появились два района ПРО в Восточной Европе — в Румынии он уже создан, в Польше завершается развертывание».

Про армию и оборону

«Все эти годы после одностороннего выхода США из договора по ПРО мы напряженно работали над перспективной техникой и вооружениями. Это позволило нам сделать стремительный, большой шаг в создании новых образцов стратегического оружия».

«По периметру границ России, и это очень важно, создано сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении. После развала СССР в ней появились огромные дырки, сейчас всё восстановлено».

«Новый комплекс «Сармат» не имеет ограничений по дальности и может атаковать противника как через Южный, так и через Северный полюс».

«Россия начала разработку стратегического оружия, неуязвимого для всех существующих систем ПРО и ПВО».

«В конце 2017 года на центральном полигоне Российской Федерации состоялся успешный пуск новейшей российской крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой. Проведенный пуск и комплекс наземных испытаний позволяют перейти к созданию принципиального нового типа вооружения — стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой».

«Ничего подобного новому российскому ракетному вооружению ни у кого в мире нет. Возможно, когда-нибудь появится, но за это время наши ребята еще что-нибудь придумают».

О России как гаранте безопасности в мире

«Особо подчеркну: растущая военная мощь России никому не угрожает, у нас не было и нет планов использования этого потенциала в наступательных, а тем более в агрессивных целях. Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать, ничего ни у кого, угрожая оружием, не собираемся отнять. <...> Растущая военная мощь России — это надежная гарантия мира на нашей планете, поскольку эта мощь сохраняет и будет сохранять стратегическое равновесие и баланс сил в мире, что, как известно, остается важнейшим фактором международной безопасности после Второй мировой войны и до наших дней».

Об отношениях с западными партнерами

«Мы заинтересованы в нормальном конструктивном взаимодействии с США и Евросоюзом. Рассчитываем, что возобладает здравый смысл и наши партнеры сделают выбор в пользу честного, равноправного сотрудничества».

О будущем

«Шли, идем и будем идти своим уверенным курсом. Были и будем вместе. Вызовы, большие задачи наполняют особым смыслом нашу жизнь. Нам надо быть смелыми, брать на себя инициативу в решениях и поступках. Менять жизнь страны к лучшему. Создавать Россию, о которой мы мечтали».