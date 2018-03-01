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Путин рассказал о плане развития в России информационных технологий

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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К 2024 году на всей территории России будет обеспечен быстрый доступ в интернет. Об этом заявил в своем послании к Федеральному собранию действующий президент России Владимир Путин. 

Он указал на необходимость обеспечения всех регионов страны современными коммуникациями. 

«Для развития городов и поселков, роста деловой активности, обеспечения связанности страны нам нужно буквально прошить всю территорию России современными коммуникациями», — подчеркнул президент. 

Глава государства также заявил о необходимости для России стать одним из мировых центров обработки и хранения больших массивов данных, отметив, какие возможности это откроет перед жителями страны. 

«С помощью передовых коммуникаций мы откроем нашим гражданам все возможности цифрового мира, и это не только современные сервисы онлайн-образования или телемедицины, что само по себе крайне важно. Мы с вами это понимаем», — сказал президент. 

Он также рассказал, что в ближайшие шесть лет на обновление электроэнергетики в России будет направлено 1,5 млн рублей частных инвестиций. 

Как писал портал iz.ru, в своем послании Путин назвал технологическое отставание одной из главных проблем России. Глава государства подчеркнул, что оно создает угрозу безопасности и риск потери суверенитета. 

Он выразил уверенность в готовности России совершить качественный рывок в развитии во всех областях и подчеркнул, что стране необходимо «прочувствовать вызовы времени». 

Владимир Путин в 14-й раз обращается с традиционным ежегодным посланием к Федеральному собранию. В приветственном слове он указал на рубежный характер послания этого года. 

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