Путин рассказал о плане развития в России информационных технологий

К 2024 году на всей территории России будет обеспечен быстрый доступ в интернет. Об этом заявил в своем послании к Федеральному собранию действующий президент России Владимир Путин.

Он указал на необходимость обеспечения всех регионов страны современными коммуникациями.

«Для развития городов и поселков, роста деловой активности, обеспечения связанности страны нам нужно буквально прошить всю территорию России современными коммуникациями», — подчеркнул президент.

Глава государства также заявил о необходимости для России стать одним из мировых центров обработки и хранения больших массивов данных, отметив, какие возможности это откроет перед жителями страны.

«С помощью передовых коммуникаций мы откроем нашим гражданам все возможности цифрового мира, и это не только современные сервисы онлайн-образования или телемедицины, что само по себе крайне важно. Мы с вами это понимаем», — сказал президент.

Он также рассказал, что в ближайшие шесть лет на обновление электроэнергетики в России будет направлено 1,5 млн рублей частных инвестиций.

Как писал портал iz.ru, в своем послании Путин назвал технологическое отставание одной из главных проблем России. Глава государства подчеркнул, что оно создает угрозу безопасности и риск потери суверенитета.

Он выразил уверенность в готовности России совершить качественный рывок в развитии во всех областях и подчеркнул, что стране необходимо «прочувствовать вызовы времени».

Владимир Путин в 14-й раз обращается с традиционным ежегодным посланием к Федеральному собранию. В приветственном слове он указал на рубежный характер послания этого года.