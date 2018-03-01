Путин: технологическое отставание создает риск потери суверенитета

Технологическое отставание страны ведет к угрозам безопасности и создает риск потери суверенитета. Об этом заявил в своем послании к Федеральному собранию действующий президент РФ Владимир Путин.

Он выразил уверенность в готовности России совершить качественный рывок в развитии во всех областях и подчеркнул, что стране необходимо «прочувствовать вызовы времени» вне зависимости от того, кто станет главой государства после выборов 2018 года.

Президент также подчеркнул, что изменения во всем мире в настоящее время носят цивилизационный характер, и отметил, что «устойчивость» является основой, но не гарантией развития.

Как писал портал iz.ru, 1 марта 2018 года Путин начал оглашение 24-го в новейшей истории России послания Федеральному собранию. Послание произносится главой государства ежегодно. В приветственном слове Путин указал на рубежный характер послания этого года.