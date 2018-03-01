Путин указал на рубежный характер послания Федеральному собранию

Послание Федеральному собранию будет носить рубежный характер, заявил президент России Владимир Путин.

«Уважаемые члены Совета Федерации и депутаты Государственной думы, сегодняшнее послание носит особый, рубежный характер, как и то время, в которое мы живем, когда значимость нашего выбора, значимость каждого шага, поступка исключительно высоки», — отметил президент.

Глава государства отметил, что власти «не имеют права, чтобы достигнутая стабильность привела к самоуспокоенности», учитывая, что многие проблемы «далеко не решены».

Президент РФ Владимир Путин оглашает послание Федеральному собранию. Традиционно в этом обращении к парламентариям президент излагает свою оценку положения дел и определяет перспективные направления развития страны.