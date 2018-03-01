Путин начал оглашение традиционного послания Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин начал оглашение 24-го в новейшей истории России послания Федеральному собранию.

В этом году мероприятие проходит в Манеже, что обусловлено большей вместимостью и возможностью использования дополнительных технических устройств. Выступление президента впервые сопровождается инфографикой на экранах.

Послание к Федеральному собранию является одним из важнейших политических событий для страны. Президент выражает свое видение ситуации в государстве и обозначает опорные точки развития.